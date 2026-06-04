Англія

Каталонці схиляються до повноцінного продажу 20-річного вінгера через масштабну літню перебудову, тоді як сам гравець віддає перевагу оренді.

Цього літа Барселона готова відпустити одного зі своїх найперспективніших молодих талантів — Руні Бардгджі. За інформацією TEAMtalk, іспанський гранд відкритий до остаточного продажу шведського нападника, що привернуло неабияку увагу з боку клубів англійської Прем'єр-ліги, серед яких лідирує Лідс Юнайтед.

Шведський вінгер перебрався на Камп Ноу минулого літа з Копенгагена, де він заробив репутацію одного з найяскравіших тінейджерів Європи. Проте його дебютний сезон в Іспанії виявився непростим: через шалену конкуренцію в атаці під керівництвом Гансі Фліка, 20-річний гравець провів на полі лише 633 хвилини в рамках Ла Ліги.

Незважаючи на брак ігрової практики, інтерес до Бардгджі на трансферному ринку стрімко зростає. Головним каменем спотикання може стати формат переходу. Джерела повідомляють, що сам футболіст хотів би піти в оренду — це гарантувало б йому стабільний ігровий час і залишило відкритими двері для майбутнього тріумфального повернення в Каталонію.

Барселона ж, попри те, що досі високо оцінює потенціал гравця, потребує фінансів та вільних місць у заявці для своєї амбітної літньої розбудови. Керівництво блаугранас вже оформило трансфер Ентоні Гордона, веде активні переговори щодо Хуліана Альвареса та Бернарду Сілви, а також планує зберегти в складі Маркуса Рашфорда.

За таких умов Барджі стає однією з вимушених жертв перебудови команди, і клуб готовий вислухати пропозиції щодо повноцінного трансферу.

Ця ситуація є ідеальним шансом для Лідса. Білі є давніми шанувальниками таланту Бардгджі й уважно стежили за його прогресом ще з часів виступів у Данії. Йоркширський клуб, готуючись до повернення в еліту англійського футболу, бачить у шведові гравця, здатного додати атаці креативності, гостроти та нових гольових рішень.

Якщо Лідс погодиться на фінансові умови Барселони, їхній давній інтерес може стати вирішальною перевагою в переговорах. Проте боротьба за підпис вінгера обіцяє бути гарячою. Окрім Лідса, ситуацію навколо Руні активно моніторять Астон Вілла, Сандерленд, Брайтон, Брентфорд та Евертон.