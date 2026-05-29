Каталонці зробили офіційну пропозицію Атлетіко щодо нападника збірної Аргентини.
Хуліан Альварес, getty images
29 травня 2026, 15:20
Каталонська Барселона зробила першу офіційну пропозицію мадридському Атлетіко щодо трансферу нападника збірної Аргентини Хуліана Альвареса. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, каталонці запропонували за 26-річного форварда 100 мільйонів євро. При цьому угода не передбачає бонусів або включення інших футболістів.
Раніше повідомлялося, що Альварес звернувся до керівництва Атлетіко з бажанням залишити клуб. Водночас мадридський клуб публічно заявив, що аргентинський нападник не продається. За даними ЗМІ, "матрацники" оцінюють свого форварда у 150 мільйонів євро.
У сезоні-2025/2026 Хуліан Альварес провів 49 матчів за Атлетіко у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 9 результативних передач.
Аргентинець виступає за мадридський клуб із літа 2024 року, а його чинний контракт розрахований до кінця червня 2030 року.