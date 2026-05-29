Іспанія

Каталонці зробили офіційну пропозицію Атлетіко щодо нападника збірної Аргентини.

Каталонська Барселона зробила першу офіційну пропозицію мадридському Атлетіко щодо трансферу нападника збірної Аргентини Хуліана Альвареса. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona send first official proposal to Atlético Madrid for Julián Álvarez worth €100m.



No add-ons, no players involved.



Atlético, not happy about the situation over last 24h — but Julián has already asked to leave. pic.twitter.com/FpLq1dde3C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

За інформацією джерела, каталонці запропонували за 26-річного форварда 100 мільйонів євро. При цьому угода не передбачає бонусів або включення інших футболістів.

Раніше повідомлялося, що Альварес звернувся до керівництва Атлетіко з бажанням залишити клуб. Водночас мадридський клуб публічно заявив, що аргентинський нападник не продається. За даними ЗМІ, "матрацники" оцінюють свого форварда у 150 мільйонів євро.

У сезоні-2025/2026 Хуліан Альварес провів 49 матчів за Атлетіко у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 9 результативних передач.

Аргентинець виступає за мадридський клуб із літа 2024 року, а його чинний контракт розрахований до кінця червня 2030 року.