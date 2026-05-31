Після успішної оренди англійський вінгер має повернутися до Манчестер Юнайтед, проте каталонці не збираються відпускати гравця.

За інформацією британського видання Daily Mail, керівництво Барселони не полишає надій зберегти у своєму складі вінгера Маркуса Рашфорда на постійній основі. Англійський футболіст провів успішний період на Камп Ноу на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

Зазначається, що в угоді між клубами прописана опція викупу за 30 мільйонів євро. У разі активації цього пункту Рашфорд має підписати з Барселоною контракт на три роки

Ситуація з майбутнім Рашфорда в Іспанії ускладнилася після того, як Барселона нещодавно завербувала іншого зіркового гравця — Ентоні Гордона з Ньюкасл Юнайтед. З огляду на цей трансфер, більшість експертів вважали, що у каталонського клубу вичерпано бюджет і просто не вистачить фінансових ресурсів для повноцінного підписання ще й Маркуса Решфорда.

Однак, як повідомляють джерела, синьо-гранатові мають чіткий план. Барселона збирається зробити вирішальний крок ближче до закриття літнього трансферного вікна. У клубі розраховують, що до того моменту частину їхніх суворих фінансових обмежень буде знято, що дозволить зареєструвати гравця.

У сезоні-2025/26 28-річний вінгер провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів та став автором 14 асистів. Чинний контракт Рашфорда з Манчестер Юнайтед розрахований до 2028 року, однак, за даними джерела, гравець налаштований не повертатися на Олд Траффорд.