31-річний португальський півзахисник має пропозиції від мадридського Атлетіко та рідної Бенфіки, проте прагне приєднатися до каталонського гранда.

Після відходу з англійського Манчестер Сіті майбутнє зіркового португальського плеймейкера Бернарду Сілви стає однією з головних інтриг літнього міжсезоння. Як повідомляє авторитетне британське видання The Times, 31-річний півзахисник уже визначився зі своїм наступним кроком — він твердо налаштований приєднатися до іспанської Барселони.

Досвідчений футболіст такого калібру очікувано привернув увагу кількох європейських топ-клубів. За інформацією джерел, серйозний інтерес до португальця також виявляють мадридський Атлетіко та лісабонська Бенфіка, у складі якої Сілва розпочинав свою професійну кар'єру.

Перехід до табору синьо-гранатових не обіцяє гравцеві космічних фінансових умов. Очікується, що з огляду на свій бюджет, керівництво Барселони зможе запропонувати португальцю заробітну плату в розмірі 80 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Водночас джерела повідомили виданню ESPN, що кандидатура Сілви розглядається босами Барси як цілком реальний варіант для підсилення півзахисту команди. Варто відзначити, що каталонський клуб цього літа активно працює на ринку Англійської Прем'єр-ліги.

Раніше Барселона вже встигла оформити гучний трансфер іншої зірки з Туманного Альбіону — вінгера Ентоні Гордона. Тепер керівництво клубу сподівається успішно завершити переговори і щодо переходу екслідера містян.