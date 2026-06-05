Англія

Італійський півзахисник став альтернативою Андерсону.

Містяни шукають підсилення у центр поля. Після відхиленої пропозиції щодо зірки Ноттінгем Форест, чемпіони Англії можуть перемкнути увагу на півзахисника Ньюкасла, за яким також активно стежить лондонський Арсенал.

Манчестер Сіті продовжує активні пошуки нових гравців для підсилення центральної лінії півзахисту. Наразі пріоритетною ціллю клубу є Елліот Андерсон із Ноттінгем Форест, проте переговори йдуть складно. Керівництво лісників відхилило стартову пропозицію манкуніанців, сума якої, за повідомленнями, перевищувала захмарну позначку в 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зважаючи на непоступливість Ноттінгема, Сіті почав опрацьовувати альтернативні шляхи. Як зазначає авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі стає цілком реальним планом Б, якщо угода щодо Андерсона остаточно зірветься.

Якщо вибір містян впаде на гравця Ньюкасла, легкої прогулянки на трансферному ринку очікувати не варто. Романо підтверджує, що в послугах Сандро Тоналі також предметно зацікавлений лондонський Арсенал.

У сезоні 2025/26 Тоналі зіграв 53 матчі за сорок у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі. Контракт з клубом розрахований до літа 2028 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 80 млн євро.