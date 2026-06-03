Англія

Ноттінгем Форест хоче отримати за Елліота Андерсона близько 120 мільйонів фунтів.

Манчестер Сіті планує посилити центральну лінію в літнє трансферне вікно та визначив півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона однією з головних цілей. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, головною проблемою для віцечемпіонів Англії залишається висока оцінка футболіста з боку Ноттінгем Форест. Клуб хоче отримати за 23-річного хавбека близько 120 мільйонів фунтів.

Наразі Андерсон перебуває у розташуванні збірної Англії, куди його викликав Томас Тухель для участі у майбутньому чемпіонаті світу. Інтерес до гравця також проявляв Манчестер Юнайтед, однак у клубі не готові платити суму, яку вимагає Ноттінгем Форест.

Стверджується, що між клубами поки немає домовленостей, а позиції сторін щодо трансферної вартості футболіста залишаються далекими одна від одної.