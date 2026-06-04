Німеччина

Гівайро Рід входить до шорт-листів грандів для посилення правого флангу оборони.

Захисник Феєнорда та молодіжної збірної Нідерландів Гівайро Рід привернув увагу одразу двох європейських топклубів. У підписанні 20-річного футболіста зацікавлені Баварія та Манчестер Сіті.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, представники обох клубів спостерігають за розвитком нідерландця ще з кінця минулого року. Рід розглядається як один із кандидатів для підсилення позиції правого захисника.

Футболіст має чинний контракт із роттердамським клубом до літа 2029 року, тому Феєнорд перебуває у вигідній переговорній позиції.

У сезоні, що завершився, Рід провів 20 матчів у всіх турнірах та записав на свій рахунок три результативні передачі, продовживши закріплюватися серед найперспективніших молодих оборонців Нідерландів.