Англія

Матч між чемпіоном Прем’єр-ліги та володарем Кубка Англії відбудеться в серпні у Кардіффі.

Футбольна асоціація Англії офіційно затвердила дату та час проведення матчу за Суперкубок країни сезону-2026.

У вирішальному поєдинку зустрінуться чемпіон Англії Арсенал та володар Кубка Англії Манчестер Сіті. Гра пройде 16 серпня на стадіоні Мілленіум у Кардіффі.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Для обох команд матч стане можливістю розпочати новий сезон із трофея та поповнити клубну колекцію ще одним престижним титулом.

Нагадаємо, чинним володарем Суперкубка Англії залишається Крістал Пелас, який завоював трофей минулого року.