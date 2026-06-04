Англія

Містяни готують покращену угоду за 23-річного гравця.

За інформацією джерел ESPN, Ноттінгем Форест відповів відмовою на стартову пропозицію Манчестер Сіті щодо трансферу 23-річного Елліота Андерсона. Керівництво містян визначило гравця як свою головну ціль на літнє трансферне вікно та вже формалізувало інтерес офіційним запитом.

Незважаючи на відмову, очікується, що клуб повернеться за стіл переговорів із покращеним фінансовим пакетом. Швидкого вирішення ситуації не передбачається.

По-перше, Андерсон наразі перебуває у розташуванні збірної Англії на тренувальній базі у Флориді, готуючись до чемпіонату світу.

По-друге, між клубами існує величезна прірва в оцінці вартості футболіста: Клуб прагне отримати за свого лідера близько 120 мільйонів фунтів стерлінгів.

Початкова оцінка чинного володаря Кубка Англії є значно скромнішою і становить близько 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Ситуацією також активно цікавиться Манчестер Юнайтед, проте захмарний цінник, встановлений Ноттінгемом, наразі є суттєвою перешкодою для червоних дияволів.

Нагадаємо, у сезоні 2025/26 півзахисник Фореста зіграв всі 38 матчів в АПЛ. Забив 4 мʼячі та віддав 4 результативні передачі. Контракт з клубом розрахований до літа 2029 року.

Окрім саги з Андерсоном, Манчестер Сіті моніторить ринок у пошуках правих захисників та правих вінгерів. майбутнє 21-річного Ріко Льюїса на стадіоні Етіхад залишається під великим питанням після невдалого сезону. Футболіст, якого Форест намагався придбати ще минулого літа, зараз зважує всі можливі варіанти перед тим, як прийняти рішення щодо свого майбутнього.

Тим часом на керівному містку Сіті готуються тектонічні зрушення. Клуб продовжує складні переговори щодо суми компенсації, яку необхідно виплатити лондонському Челсі за призначення Енцо Марески новим головним менеджером.