Англія

Виборчу кампанію все ж таки краще тримати в локальних межах.

Напередодні кандидат у президенти Реала Енріке Рікельме в рамках передвиборчої кампанії повідомив новину про те, що нападник англійського Манчестер Сіті Ерлінг Голанд "має клаусулу в контракті та хоче приєднатись Реала".

Реакція на цю новину не забарилась, як із боку представників самого гравця, так і з боку "містян".

"Чутки, що походять з Іспанії щодо майбутнього Ерлінга Голанда, не відповідають дійсності.

Немає жодних шансів, що це станеться, як і немає жодного пункту в контракті гравця, який би дозволяв реалізувати подібне.

Ми розглядаємо можливість судового позову за використання імені нашого гравця в цьому контексті", — заявив представник юридичного відділу Манчестер Сіті в інтерв’ю британському кореспонденту Сему Лі.

Нагадаємо, що вибори президента Реала відбудуться 7 червня.