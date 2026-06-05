Англія

Асоціація професійних футболістів Англії оприлюднила список із шести претендентів на престижну індивідуальну нагороду за підсумками сезону-2025/26.

Асоціація професійних футболістов Англії (PFA) оголосила номінантів на звання найкращого молодого гравця АПЛ минулого сезону. Відповідний список був опублікований на сайті організації.

На отримання призу претендуватимуть шість футболістів: Раян Шеркі (Манчестер Сіті), Макс Доуман (Арсенал), Елі Жуніор Крупі (Борнмут), Коббі Мейну (Манчестер Юнайтед), Ріо Нгумоа (Ліверпуль) та Ніко О'Райлі (Манчестер Сіті).

Переможець буде оголошений за підсумками голосування серед футболістів АПЛ 25 серпня на 53-й щорічній церемонії вручення нагород PFA, яка пройде в Манчестері. Минулого року перше місце посів Морган Роджерс із Астон Вілли.

Раніше Тоттенгем оголосив про підписання Робертсона.