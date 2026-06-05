Англія

Лондонський клуб офіційно підтвердив перехід досвідченого шотландського захисника, який залишив Ліверпуль у статусі вільного агента.

Тоттенгем офіційно оголосив про підписання захисника Ендрю Робертсона, який залишив Ліверпуль після завершення контракту. 32-річний шотландець приєднається до "шпор" 1 липня на правах вільного агента.

У клубі відзначили досвід, лідерські якості та багатий послужний список футболіста, висловивши впевненість, що він допоможе команді в боротьбі за високі результати.

Робертсон виступав за Ліверпуль із 2017 року та провів у складі мерсисайдців дев'ять сезонів. За цей час захисник зіграв майже 300 матчів в усіх турнірах, вигравши Лігу чемпіонів, два чемпіонські титули АПЛ, Кубок Англії, два Кубки англійської ліги, Суперкубок УЕФА та клубний чемпіонат світу.

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