Англія

Англійський клуб не планує продавати одного зі своїх ключових півзахисників, попри серйозний інтерес грандів АПЛ.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі та готовий викласти за італійця від 80 до 90 мільйонів євро вже цього літа.

Втім, керівництво Ньюкасла не має наміру розлучатися з одним із лідерів команди. За наявною інформацією, клуб розглядатиме можливість продажу лише у випадку пропозиції, яка перевищить позначку в 110 мільйонів євро.

Інтерес до 26-річного хавбека проявляє не лише Манчестер Юнайтед. У боротьбу за футболіста також можуть включитися Арсенал і Манчестер Сіті, які уважно стежать за ситуацією навколо гравця збірної Італії.

У сезоні-2025/26 Тоналі провів 53 матчі у всіх турнірах, записавши до свого активу три забиті м’ячі та сім результативних передач. Його контракт із Ньюкаслом чинний до літа 2028 року, що суттєво посилює позиції клубу на переговорах.