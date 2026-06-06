Україна

Головний тренер національної збірної України відповість на питання щодо майбутнього товариського матчу.

У рамках товариського матчу збірна України зіграє проти національної команди Данії в Оденсе.

Напередодні протистояння відбудеться пресконференція за участю головного тренера "синьо-жовтих" Андреа Мальдери та одного з гравців національної команди.

Початок передматчевої прес-конференції заплановано на суботу, 6 червня, о 18:15. Слідкувати за прямою трансляцією можна на Football.ua.

Нагадаємо, матч Данія — Україна відбудеться завтра, 7 червня, о 19:30 за київським часом.