Іспанія

Клуб зі столиці Іспанії планує посилення на кількох ключових позиціях, включно з пошуком наступника Грізманна.

Атлетіко Мадрид готується до насиченого літнього трансферного вікна, у якому спортивний директор Матеу Алемані вже сформував попередній план підсилення складу. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, йдеться про можливі до семи нових підписань, серед яких — лівий захисник, центральний оборонець, півзахисник, два гравці флангу, а також форвард і потенційний наступник Антуана Грізманна.

Керівництво клубу розглядає це трансферне вікно як одне з ключових у плані оновлення складу. У Мадриді розраховують суттєво підсилити команду, яка в минулому сезоні боролася за трофеї, але знову залишилася без титулів.

Окремі позиції мають різний рівень пріоритету. Найбільші інвестиції планують спрямувати на лівий фланг оборони, де шукають гравця стартового складу, здатного підвищити загальний рівень команди. У центрі захисту натомість розглядають варіанти глибини складу.

Серед потенційних цілей уже фігурують Бернарду Сілва, якого розглядають як можливого наступника Грізманна, та Марк Кукурелья, якого вважають пріоритетом для посилення лівого флангу оборони. Водночас у клубі визнають, що переговори щодо іспанця можуть бути складними через позицію Челсі.

Також у шортлисті залишаються інші варіанти для підсилення середини поля та флангів атаки, зокрема Ніко Гонсалес з Манчестер Сіті, хоча його трансферна вартість може зрости через інтерес інших клубів і можливий виступ на великому турнірі.

Окремо підкреслюється, що масштабність планів Атлетіко Мадрид значною мірою залежатиме від можливих трансферів лідерів команди, зокрема Хуліана Альвареса, чий потенційний продаж може суттєво вплинути на бюджет літньої перебудови.