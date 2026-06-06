Туреччина

Колишній наставник Болоньї підписав контракт зі стамбульським клубом до літа 2028 року.

Турецький Бешикташ офіційно оголосив про призначення Вінченцо Італьяно на посаду головного тренера команди. Італійський фахівець уклав довгострокову угоду, яка діятиме до завершення сезону-2027/28.

У клубі висловили впевненість, що досвід та професійні якості 47-річного наставника допоможуть команді досягти поставлених цілей на внутрішній та міжнародній аренах.

Італьяно перебрався до Стамбула після роботи в Болоньї, яку очолював у сезоні-2025/26. Під його керівництвом команда набрала 56 очок у чемпіонаті Італії та фінішувала на восьмій позиції в турнірній таблиці Серії А.

Для італійського тренера це стане першим досвідом роботи в турецькому футболі. Перед ним стоятиме завдання повернути Бешикташ до боротьби за найвищі місця в Суперлізі та успішно виступити в єврокубках.