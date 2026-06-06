Колишній наставник Болоньї підписав контракт зі стамбульським клубом до літа 2028 року.
Італьяно, Бешикташ
06 червня 2026, 18:48
Турецький Бешикташ офіційно оголосив про призначення Вінченцо Італьяно на посаду головного тренера команди. Італійський фахівець уклав довгострокову угоду, яка діятиме до завершення сезону-2027/28.
У клубі висловили впевненість, що досвід та професійні якості 47-річного наставника допоможуть команді досягти поставлених цілей на внутрішній та міжнародній аренах.
Італьяно перебрався до Стамбула після роботи в Болоньї, яку очолював у сезоні-2025/26. Під його керівництвом команда набрала 56 очок у чемпіонаті Італії та фінішувала на восьмій позиції в турнірній таблиці Серії А.
Для італійського тренера це стане першим досвідом роботи в турецькому футболі. Перед ним стоятиме завдання повернути Бешикташ до боротьби за найвищі місця в Суперлізі та успішно виступити в єврокубках.