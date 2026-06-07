Захисник залишив харківський клуб після завершення співпраці та отримав статус вільного агента.
Ігор Снурніцин, М-25
07 червня 2026, 13:24
Металіст 1925 офіційно повідомив про припинення співпраці із захисником Ігорем Снурніциним. Про відхід футболіста оголосила пресслужба харківського клубу.
26-річний оборонець залишив команду після майже двох років виступів та тепер перебуває у статусі вільного агента, що дозволяє йому самостійно обирати нове місце продовження кар'єри.
Снурніцин приєднався до Металіста 1925 влітку 2024 року. За цей період він провів 18 офіційних матчів у складі харків'ян, допомагаючи команді в національних турнірах.
У сезоні-2025/26 захисник взяв участь лише у двох поєдинках на клубному рівні та не відзначився результативними діями.
Згідно з оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить близько 300 тисяч євро.
Наразі невідомо, де саме Снурніцин продовжить кар'єру, однак після отримання статусу вільного агента він може вести переговори з будь-яким зацікавленим клубом без необхідності виплати трансферної компенсації.