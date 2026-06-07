Англія

Захисник залишив харківський клуб після завершення співпраці та отримав статус вільного агента.

Металіст 1925 офіційно повідомив про припинення співпраці із захисником Ігорем Снурніциним. Про відхід футболіста оголосила пресслужба харківського клубу.

26-річний оборонець залишив команду після майже двох років виступів та тепер перебуває у статусі вільного агента, що дозволяє йому самостійно обирати нове місце продовження кар'єри.

Снурніцин приєднався до Металіста 1925 влітку 2024 року. За цей період він провів 18 офіційних матчів у складі харків'ян, допомагаючи команді в національних турнірах.

У сезоні-2025/26 захисник взяв участь лише у двох поєдинках на клубному рівні та не відзначився результативними діями.

Згідно з оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить близько 300 тисяч євро.

Наразі невідомо, де саме Снурніцин продовжить кар'єру, однак після отримання статусу вільного агента він може вести переговори з будь-яким зацікавленим клубом без необхідності виплати трансферної компенсації.