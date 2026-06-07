Англія

Португальський півзахисник підтвердив інтерес з боку каталонського клубу, але остаточного рішення щодо наступного етапу кар'єри ще не ухвалив.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілва прокоментував чутки навколо свого майбутнього після товариського матчу проти Чилі. Футболіст зізнався, що поки не визначився з клубом, у якому виступатиме надалі.

31-річний хавбек наголосив, що для нього головним фактором при виборі нового місця роботи буде довіра з боку клубу та відчуття власної важливості для команди.

"Я ще не ухвалив рішення. Хочу бути у клубі, який справді захоче мене бачити. У клубі, де відчуватиму, що приношу користь".

Також португальця попросили прокоментувати інформацію про можливий перехід до Барселони, яку вже тривалий час пов'язують із досвідченим футболістом.

"Це мрія? Не відповідатиму, бо не знаю, де зрештою опинюся. Це варіант, який я маю, але рішення ще не прийняте. Ми не знаємо, що станеться".

Нагадаємо, чинна угода Бернарду Сілви з Манчестер Сіті діє до 30 червня 2026 року. Після завершення контракту португалець зможе залишити англійський клуб у статусі вільного агента.

Раніше повідомлялося, що за підписання хавбека борються Барселона та Атлетіко.