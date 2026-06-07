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Французький нападник завершив виступи в мексиканському клубі менш ніж через рік після переходу.

Антоні Марсьяль офіційно припинив співпрацю з Монтерреєм. Французький форвард і мексиканський клуб досягли домовленості про дострокове розірвання контракту за взаємною згодою сторін.

Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

30-річний нападник приєднався до Монтеррея у вересні 2025 року. До переїзду в Мексику він виступав за грецький АЕК, а ще раніше захищав кольори Манчестер Юнайтед, Севільї, Монако та низки інших європейських клубів.

Втім, закріпитися в новій команді французу не вдалося. Упродовж сезону Марсьяль провів 17 матчів у чемпіонаті Мексики та відзначився лише одним забитим м'ячем.

Після завершення співпраці з Монтерреєм нападник отримав статус вільного агента й тепер може вести переговори з будь-яким клубом без необхідності сплачувати трансферну компенсацію.

Наразі інформації щодо наступного місця продовження кар'єри колишнього гравця збірної Франції немає, однак очікується, що найближчим часом він почне розглядати нові варіанти для продовження професійних виступів.