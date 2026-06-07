Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про збірну Єгипту для якої цей мундіаль стане 4-м в історії.

"Фараони" є беззаперечними гегемонами африканського футболу та абсолютними рекордсменами за кількістю перемог на Кубку африканських націй, маючи у своєму активі сім титулів. Проте щойно справа доходить до світової арени, їхня магія ніби зникає.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ G

ЄГИПЕТ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Після болісного фіаско у відборі до ЧС-2022, коли збірна Сенегалу залишила їх без путівки до Катару, перегравши в серії пенальті, єгиптяни зробили правильні висновки. У нинішній кваліфікаційній кампанії "фараони" не залишили суперникам жодних шансів на боротьбу за перше місце в групі A. Збірна Єгипту впевнено пройшла турнірну дистанцію та фінішувала з комфортним відривом у п'ять очок від найближчого переслідувача — Буркіна-Фасо.

Результати команди говорять самі за себе: 10 матчів без поразок, 26 набраних очок та лише два пропущені м'ячі. Надійна гра в обороні, дисципліна та стабільність дозволили єгиптянам провести один із найпереконливіших відбіркових циклів серед усіх африканських збірних і впевнено повернутися на чемпіонат світу. Перед стартом турніру в США, Канаді та Мексиці "фараони" виглядають командою, здатною створити проблеми будь-якому супернику.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Попри статус одного з найтитулованіших представників африканського футболу, збірна Єгипту має доволі скромну історію виступів на чемпіонатах світу. Найдивовижніше те, що "фараони" досі не здобули жодної перемоги у фінальних частинах мундіалів.

Цікаво, що Єгипет міг стати учасником ще першого в історії Чемпіонат світу 1930 в Уругваї. Однак через складні погодні умови та проблеми з морським сполученням команда так і не змогла дістатися Південної Америки, тому дебют довелося відкласти.

Вперше на світовій першості єгиптяни зіграли на Чемпіонаті світу 1934 в Італії, ставши першою африканською збірною в історії мундіалів. Втім, їхній виступ обмежився одним матчем — поразкою від збірної Угорщини.

Після цього Єгипет надовго зник із футбольної карти чемпіонатів світу. Наступної участі довелося чекати аж 56 років — до Чемпіонат світу з футболу 1990 в Італії. Тоді "фараони" здобули історичну нічию з Нідерландами, які належали до фаворитів турніру, але цього виявилося недостатньо для виходу з групи.

Чергове повернення на світову арену відбулося лише на Чемпіонаті світу 2018 в рф. Від тієї команди очікували значно більшого, особливо після появи у складі Мохамеда Салаха. Проте турнір завершився великим розчаруванням: Єгипет програв усі три матчі групового етапу та достроково залишив змагання.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ХОССАМ ХАССАН

На чолі нинішньої збірної Єгипту стоїть справжня легенда місцевого футболу — Хоссам Хассан. Колишній нападник є одним із найвизначніших гравців в історії країни та володарем трьох титулів Кубка африканських націй. Його авторитет у єгипетському футболі практично не підлягає сумніву.

Хассан очолив національну команду в лютому 2024 року після невдалого виступу збірної на Кубку африканських націй під керівництвом Руя Віторії. У той момент атмосфера навколо команди була далекою від ідеальної, а результати не відповідали амбіціям одного з футбольних грандів Африки.

Втім, новому наставнику вдалося досить швидко навести лад у колективі. Він стабілізував ситуацію всередині команди, повернув футболістам упевненість у власних силах та сформував колектив, який став значно дисциплінованішим і більш організованим. Під його керівництвом Єгипет упевнено пройшов кваліфікацію до чемпіонату світу 2026 року, не зазнавши жодної поразки та продемонструвавши одну з найкращих оборон серед африканських збірних.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ЄГИПТУ НА ЧС-2026

Воротарі: Мохамед Ель-Шенаві, Мустафа Шобейр (обидва — Аль-Ахлі Каїр), Мохамед Алаа (Ель-Гуна), Аль-Махді Соліман (Замалек).

Захисники: Мохамед Хані, Ясер Ібрагім (обидва — Аль-Ахлі Каїр), Тарек Алаа (ЗЕД), Хамді Фатхі (Аль-Вакра), Рамі Рабіа (Аль-Айн), Хоссам Абдельмаджид (Замалек), Мохамед Абдельмонем (Ніцца), Ахмед Фоту (Замалек), Карім Хафез (Пірамідс).

Півзахисники: Маруан Аттія, Трезеге, Зізо (усі — Аль-Ахлі Каїр), Моханад Лашин (Пірамідс), Набіль Емад (Аль-Наджма), Махмуд Сабер (ЗЕД), Ібрагім Адель (Норшелланн), Хессем Хассан (Реал Ов'єдо), Мохамед Салах (Ліверпуль), Емам Ашур (Аль-Ахлі Каїр), Мостафа Зіко (Пірамідс).

Нападники: Омар Мармуш (Манчестер Сіті), Хамза Абделькарім (Барселона), Актай Абдулла (Смуха).

ЯК ГРАЄ ЄГИПЕТ?

Тактично Хоссам Хассан віддає перевагу гнучкій схемі 3-4-1-2, яка дозволяє контролювати центральну зону та зберігати компактність без м’яча. Сучасний Єгипет не намагається домінувати через володіння і свідомо відмовляється від агресивного високого пресингу. Натомість команда вибудовує щільний низький блок, перекриваючи суперникам простір у фінальній третині поля та змушуючи їх шукати складні рішення біля штрафного майданчика.

Після перехоплення м’яча "фараони" миттєво переходять у наступ. Головний принцип гри Хассана — максимальна вертикальність: команда намагається доставити м’яч до чужих воріт за лічені секунди, використовуючи лише кілька передач. Основна ставка робиться на швидкість і індивідуальну майстерність Мохамеда Салаха та Омара Мармуша, які стають головною зброєю Єгипту в контратаках. Їхня здатність відкриватися у вільні зони та миттєво прискорювати гру робить єгиптян особливо небезпечними проти суперників, які люблять багато володіти м’ячем.

ГОЛОВНА ЗІРКА: МОХАМЕД САЛАХ

Ключовою фігурою збірної Єгипту залишається Мохамед Салах — беззаперечний лідер команди та одна з найвпізнаваніших постатей у світовому футболі. Для єгипетських уболівальників він давно став не просто капітаном, а справжнім символом національної збірної.

До чемпіонату світу 33-річний вінгер підходить із можливістю увійти в історію єгипетського футболу. Наразі на його рахунку 67 голів у 115 матчах за національну команду. Від абсолютного рекорду його відділяють лише два забиті м'ячі — саме стільки потрібно, щоб наздогнати нинішнього головного тренера збірної Хоссама Хассана, який із 69 голами залишається найкращим бомбардиром в історії "фараонів".

Відбірковий цикл Салах провів на високому рівні, відзначившись дев'ятьма голами та ставши головною рушійною силою атак Єгипту. Його результативність і лідерські якості багато в чому допомогли команді впевнено пройти кваліфікацію.

ЛІДЕР ОБОРОНИ СУЧАСНОГО ЄГИПТУ

Якщо в атаці Єгипет традиційно покладається на своїх зірок, то справжнім відкриттям турніру може стати 25-річний центральний захисник Хоссам Абдельмагід. Вихованець і один із лідерів каїрського Замалека підходить до свого першого чемпіонату світу у чудовій формі. На Кубку африканських націй він став одним із ключових гравців оборони, взявши участь у чотирьох матчах і допомігши команді дістатися півфіналу.

Абдельмагід уже давно вважається одним із найперспективніших захисників єгипетського футболу. Чемпіонат світу може стати для нього моментом остаточного прориву: не лише закріпити за собою місце в центрі захисту національної команди, а й привернути увагу клубів із сильніших чемпіонатів. Для футболіста, який, схоже, вже переріс рівень внутрішньої першості, мундіаль стане ідеальною вітриною для наступного кроку в кар'єрі та шансом здійснити довгоочікуваний трансфер на новий рівень.

ЕФЕКТ МАРМУША

​

Водночас неможливо оминути увагою і зіркових партнерів лідера збірної. Разом із досвідченим Махмудом Трезеге атакувальну міць "фараонів" формує й один із найяскравіших футболістів нового покоління — Омар Мармуш. Гравець Манчестер Сіті додає команді вибухової швидкості, нестандартних рішень та гостроти в останній третині поля.

Саме Мармуш має стати тим футболістом, який допоможе розподілити величезний тягар відповідальності, що роками лежав виключно на плечах Мохамеда Салаха. Якщо лідер Ліверпуля традиційно залишається головною зіркою Єгипту, то Мармуш здатний запропонувати команді ще один потужний атакувальний вимір і зробити гру "фараонів" менш залежною від свого легендарного капітана.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ЄГИПТУ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ЄГИПТУ

Свій шлях на мундіалі єгиптяни розпочнуть 15 червня матчем проти Бельгії у Сіетлі. Після цього на команду чекає поєдинок із Новою Зеландією у Ванкувері 21 червня, а завершиться груповий етап 26 червня зустріччю з Іраном, яка також відбудеться в Сіетлі.

Розширення чемпіонату світу до 48 учасників значно збільшує шанси команд рівня Єгипту на вихід із групи. Окрім двох найкращих збірних кожного квартету, до плейоф потраплять ще й вісім найкращих команд, які фінішують третіми. За таких умов навіть кілька вдалих результатів можуть стати вирішальними у боротьбі за місце в наступному раунді.

Для команди Хоссама Хассана ключовими виглядають матчі проти Нової Зеландії та Ірану. Саме в них вирішуватиметься доля другої позиції та потенційного виходу до плейоф. Якщо ж лідери атаки — Мохамед Салах та Омар Мармуш — продемонструють свій максимум, єгиптяни можуть стати одним із найнеприємніших сюрпризів турніру.

З огляду на якість складу, результати відбіркового циклу та сприятливий формат змагань, вихід до 1/16 фіналу виглядає цілком реалістичним завданням для збірної Єгипту. А за вдалого збігу обставин "фараони" здатні замахнутися й на місце серед 16 найкращих команд світу.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

2 місце у групі G та вихід до 1/8 ЧС-2026