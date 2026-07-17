Німеччина

Попри бажання француза перейти до Реала, мюнхенський клуб не планує вести переговори.

Майбутнє Майкла Олісе залишається однією з головних тем літнього трансферного вікна. За інформацією L’Équipe, французький вінгер хоче продовжити кар’єру в мадридському Реалі, однак у Баварії не мають наміру розлучатися зі своїм лідером.



Повідомляється, що керівництво мюнхенського клубу вважає Олісе одним із ключових футболістів команди та не планує відкривати переговори щодо його продажу цього літа. У клубі розраховують, що 24-річний француз залишиться в команді та продовжить виступи в Бундеслізі.



Водночас сам Олісе, за даними французького видання, віддає перевагу переходу до Реала та бачить у мадридському клубі наступний етап своєї кар’єри. Остаточне рішення щодо його майбутнього очікується після завершення чемпіонату світу, коли футболіст проведе переговори з керівництвом Баварії.

В минулому сезоні Олісе провів за Баварію 52 матчі, в яких забив 22 голи та віддав 31 асист.