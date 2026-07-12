Італія

Керівництво Федерації футболу Італії розглядає іспанського фахівця як одного з кандидатів на посаду наставника національної команди.

Пеп Гвардіола увійшов до переліку кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, призначення іспанського фахівця підтримують новий технічний директор національної команди Паоло Мальдіні та його радник Леонарду. Саме вони працюють над масштабною перебудовою збірної після чергової невдалої кваліфікації на чемпіонат світу.

Окрім Гвардіоли, серед претендентів також називаються Роберто Манчіні та Антоніо Конте. Водночас видання зазначає, що ці фахівці не повністю відповідають баченню Мальдіні щодо довгострокової реформи національної команди.

Після невдачі у відборі на чемпіонат світу-2026 збірну Італії залишив Дженнаро Гаттузо. Наразі обов'язки головного тренера тимчасово виконує наставник молодіжної збірної Італії U-21 Сільвіо Бальдіні.