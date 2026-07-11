Англія

22-річний французький талант уклав п'ятирічний контракт із новачком Прем'єр-ліги.

Клуб Прем'єр-ліги Ковентрі Сіті офіційно оголосив про підписання вінгера Лума Чауни з Бернлі, який за підсумками минулого сезону покинув елітний дивізіон.

За повідомленнями ЗМІ, сума угоди склала близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча клуби вирішили не розголошувати точну цифру. Із 22-річним французьким футболістом було укладено довгостроковий п'ятирічний контракт.

Лум Чауна перейшов до Бернлі влітку минулого року з італійського Лаціо. За сезон у складі бордових він встиг провести 32 матчі та відзначитися трьома забитими голами, проте цих зусиль виявилося недостатньо, щоб зберегти прописку команди у найвищому дивізіоні.

Незважаючи на молодий вік, колишній гравець молодіжної збірної Франції має вражаючий послужний список. Свій футбольний шлях він розпочав у системі французького Ренна, після чого встиг пограти в Італії за Салернітану та Лаціо, а потім перебрався на Туманний Альбіон.

Сам вінгер не приховує свого захоплення від нового етапу кар'єри:

"Я так радий розпочати цей новий сезон у Прем'єр-лізі. Я почуваюся добре і готовий до виклику. Минулого сезону я грав за Бернлі в АПЛ, і це було неймовірно. Я збираюся привнести в команду свою енергію, рішучість та лідерські якості. Я грав у Лізі 1, Серії А, а тепер виступаю у Прем'єр-лізі — найкращій лізі світу, тому маю багато досвіду як для свого юного віку. Не можу дочекатися нового сезону", — заявив Лума.

Попереду у Чауни та його нової команди серйозне випробування. Переможці Чемпіоншипу Ковентрі Сіті розпочнуть свій шлях у Прем'єр-лізі 21 серпня — їхнім першим суперником стане чемпіон Англії лондонський Арсенал.