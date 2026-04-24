Англія

Фахівець відреагував на розмови про повернення в Лондон.

Головний тренер Ковентрі Френк Лемпард прокоментував чутки щодо можливого повернення до Челсі.

Фахівець дав зрозуміти, що наразі повністю зосереджений на своїй нинішній команді, попри зв’язок із лондонським клубом, який відіграв важливу роль у його кар’єрі:

"Челсі — це велика частина мого життя, але зараз це їхні справи, а мої справи — тут, в Ковентрі", — зазначив Лемпард.

Тренер також наголосив, що задоволений роботою в Ковентрі та пишається результатами команди у поточному сезоні.

"Мені хотілося б думати, що вболівальники Ковентрі просто радіють тому, де ми зараз. У світі менеджменту багато чого не піддається контролю, ти можеш контролювати лише свою роботу.

На даний момент я вважаю, що нам слід просто радіти тому, де ми зараз. У нас був чудовий сезон, і я справді пишаюся та радію, що є його частиною. Мені подобається те, що я тут роблю", — додав він.

Нагадаємо, головного тренера Ковентрі Френка Лемпарда визнано найкращим тренером нинішнього сезону Чемпіоншипу.