Англія

Наставник Ковентрі назвав підвищення до Прем’єр-ліги одним із найважливіших досягнень у кар’єрі.

Головний тренер Ковентрі Сіті Френк Лемпард прокоментував достроковий вихід своєї команди до англійської Прем’єр-ліги. Колектив гарантував собі місце в топ-2 Чемпіоншипу та повернеться до еліти вперше з сезону-2000/01.

Англійський фахівець відзначив значення цього успіху, підкресливши внесок не лише футболістів, а й усього тренерського штабу.

"Я пишаюся. Іноді тренери говорять лише про гравців, але я пишаюся собою, тренерським штабом і хлопцями. П’ятнадцять місяців тому ми приїхали сюди на мінівені, і була певна невизначеність, як це завжди буває, коли починаєш нову роботу. Ми закохалися в гравців і вболівальників — у те, як вони відреагували.

Саме тому для мене це одне з найзначущіших досягнень. Мені пощастило грати у великих командах у Челсі. Перемога в Лізі чемпіонів і Прем’єр-лізі — це неймовірно. Іноді я можу подякувати за це Дідьє Дрогба чи Джону Террі.

Але для мене досягти цього з Ковентрі за таких обставин — це результат, який перевищує наші можливості. Я жодним чином не применшую заслуги гравців. Вони підняли свій рівень завдяки наполегливій праці, і я дуже пишаюся тим, що є їхнім тренером", — цитує слова Лемпарда Sky Sports.

Зазначимо, що після 43 турів Чемпіоншипу Ковентрі очолює турнірну таблицю, впевнено випереджаючи конкурентів у боротьбі за пряме підвищення в класі. Для клубу це повернення до еліти англійського футболу після більш ніж двох десятиліть відсутності.