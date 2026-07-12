Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 12 липня 2026 року.

Національні збірні Аргентини та Швейцарії зустрічались поміж собою в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 у Канзас-Сіті.

Команда Ліонеля Скалоні забила швидкий м'яч, який визначив подальшу долю першого тайму на її користь.

Але посеред другої половини гри "альбіселесте" втратили контроль над ходо подій на полі, пропустили у відповідь, і якби не безглузде вилучення в складі суперників, то невідомо, чим би все завершилось.

А так — аргентинці отримали можливість дотиснути колектив Мурата Якина вже в овертаймі, чим і скористались на останніх хвилинах.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Аргентина — Швейцарія:

Аргентина — Швейцарія 3:1

Голи: Мак Аллістер, 10 , Х. Альвареса, 112, Лаут. Мартінес, 120+1 — Ндоє, 67

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Монтьєль, 85), Ромеро, Ліс. Мартінес, Тальяфіко (Гонсалес, 78) — Де Пауль (Лаут. Мартінес, 85), Мак Аллістер, Паредес (Лопес, 110), Е. Фернандес (Альмада, 91) — Мессі, Х. Альварес.

Швейцарія: Кобель — Закарія (Яшарі, 96), Ельведі, Аканджі, Родрігес (Джемерт, 90+5) — Фройлер, Джака — Рідер (Мугайм, 86), Соу (Відмер, 86), Ндоє (Амдуні, 86) — Емболо.



Попередження: Альмада, Лаут. Мартінес — Емболо

На 72-й хвилині був вилучений Брель Емболо (Швейцарія) (друге попередження).