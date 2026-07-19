Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Середній вік стартового складу аргентинської національної команди склав 30 років і 101 день.

Із перших хвилин фінального матчу ЧС-2026 проти Іспанії на американському Нью-Йорк/Нью-Джерсі Стедіум у стартовому складі Аргентини вийшли 11 гравців, середній вік яких склав 30 років і 101 день.

За даними Opta, основна 11-ка аргентинців — друга найстарша в історії вирішальних поєдинків мундіалю. Рекорд належить стартовому складу Бразилії (30 років і 216 днів) на фінальний матч ЧС-1962 у Чилі проти Чехословаччини, що завершився перемогою південноамериканців із рахунком 3:1.

Також зауважимо, що вісім з 11-ти гравців сьогоднішньої основної 11-ки аргентинців грали з перших хвилин тріумфального для країни фіналу ЧС-2022 у Катарі, в якому Аргентина обіграла Францію (3:3, серія пен. — 4:2). Цього разу місця в старті не знайшлося для Науеля Моліни (замінений Гонсало Монтьєлем) і Ніколаса Отаменді (Лісандро Мартінес), які залишилися на лаві запасних, тоді як Анхель Ді Марія (Ніко Гонсалес) на ЧС-2026 не поїхав.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі повторив досягнення Кафу на чемпіонатах світу.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Іспанія — Аргентина на нашому сайті.