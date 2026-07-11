Англія

Лондонський клуб готовий продати аргентинського вінгера цього літа та вже працює над його відходом.

Челсі визначився з трансферною вартістю Алехандро Гарначо для потенційних покупців. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб оцінює 22-річного аргентинця у 50 мільйонів євро для клубів за межами Англії. Якщо ж претендентом стане команда англійської Прем'єр-ліги, то сума трансферу складе щонайменше 45 мільйонів фунтів стерлінгів.

Повідомляється, що Челсі налаштований продати вінгера на правах повноцінного трансферу вже цього літа. Наразі Гарначо не бере участі у тренуваннях під керівництвом Хабі Алонсо, оскільки клуб спільно з представниками футболіста працює над пошуком нового місця для продовження кар'єри.

Зазначається, що аналогічний підхід Челсі застосовує і щодо півзахисника Андрея Сантоса, майбутнє якого також має визначитися найближчим часом — він має стати гравцем Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що головним претендентом на Алехандро Гарначо наразі є Рома. Італійський клуб зацікавлений у підписанні аргентинця, однак хоче оформити його перехід на правах оренди.