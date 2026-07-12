Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Аргентини емоційно відреагував на рішення Жоау Пінейру у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі під час чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Швейцарії вступив у словесну перепалку з головним арбітром Жоау Пінейру.

Епізод стався після одного із суперечливих суддівських рішень. Аргентинський форвард звернувся до португальського рефері, закликавши його змінити тон спілкування.

"Розмовляй зі мною нормально, розмовляй зі мною з повагою. Розмовляй зі мною нормально — я ж говорив із тобою нормально", — сказав Мессі.

Попри емоції навколо окремих епізодів, збірна Аргентини здобула перемогу над Швейцарією з рахунком 3:1 та пробилася до півфіналу чемпіонату світу, де зіграє проти Англії.