Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Роб Діперінк помер у віці 38 років.

Королівський футбольний союз Нідерландів повідомив про смерть арбітра Роба Діперінка у віці 38 років.

За інформацією ЗМІ, поліція виявила тіло 38-річного нідерландця на вулиці, неподалік його місця проживання.

Наразі слідство працює над з'ясуванням причин смерті, відкривши розслідування за фактом виявлення тіла на вулиці.

Нагадаємо, Діперінк потрапив до попереднього списку арбітрів на ЧС-2026, але потім його виключили через підозри в домаганні стосовно підлітка перед чвертьфінальним матчем Ліги конференцій минулого сезону.

Хоч справу потім закрили через брак доказів, арбітра не допустили до роботи на чемпіонаті світу.

Роб працював арбітром із сезону-2011/12. Наприкінці 2017 року він відсудив свій перший матч у чемпіонаті Нідерландів. Загалом він відсудив 284 матчі. Крім того, Діперінк часто працював на міжнародних турнірах у якості арбітра VAR.