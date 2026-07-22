Італія

Туринський клуб розглядає 29-річного французького нападника Крістал Пелес як заміну Рандалю Коло-Муані.

Туринський Ювентус розглядає французького нападника Крістал Пелес Жана-Філіпа Матета як альтернативний варіант для підсилення атакувальної лінії. Про це повідомляє авторитетне видання Tuttosport.

Переговори "б'янконері" з ПСЖ щодо трансферу Рандаля Коло-Муані опинилися в глухому куті через фінансові розбіжності між клубами. У свою чергу, сам Матета призупинив перемовини про продовження угоди з Крістал Пелес, оскільки розраховує на перехід до більш статусної команди.

Інтерес італійського гранда до французького форварда виникає не вперше. Ще минулої зими туринці пропонували за гравця 33 мільйони євро, проте тоді діалог припинився через ушкодження коліна у футболіста.

У сезоні-2025/26 Матета допоміг Крістал Пелес виграти Лігу конференцій, відзначившись переможним м'ячем у фіналі турніру. Діючий контракт нападника з лондонським клубом розрахований до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес запропонував новий контракт Матета.