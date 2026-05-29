Ліга чемпіонів

Український захисник може зіграти проти Арсенала у вирішальному матчі турніру.

ПСЖ офіційно оголосив заявку команди на фінал Ліги чемпіонів проти Арсенала. До списку футболістів, які готуються до вирішального матчу сезону, увійшов і український центрбек Ілля Забарний.

Фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи відбудеться 30 травня. Стартовий свисток запланований на 19:00.

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів Забарний провів шість матчів у складі паризького клубу. Для 23-річного українця це може стати перший фінал ЛЧ у кар’єрі.