Ліга чемпіонів

Український захисник вийшов на поле в екстратаймі фіналу проти Арсенала.

Захисник збірної України Ілля Забарний офіційно вписав своє ім'я золотими літерами в історію європейського футболу. У суботньому фіналі Ліги чемпіонів УЄФА його клуб, французький Парі Сен-Жермен», у надзвичайно напруженому поєдинку здолав лондонський Арсенал.

Доля найпрестижнішого клубного трофея Європи вирішувалася далеко за межами основного часу. Ілля Забарний з'явився на полі у надзвичайно відповідальний момент — на початку другого екстратайму. Українець замінив капітана парижан, бразильця Маркіньйоса, і надійно відіграв свій відрізок у центрі оборони, допомігши команді довести справу до серії післяматчевих одинадцятиметрових.

У футбольній лотереї нерви виявилися міцнішими у підопічних головного тренера ПСЖ. Кульмінацією вечора став удар центрального захисника канонірів Габріеля — бразилець, виконуючи вирішальний пенальті, запустив м'яч вище воріт, подарувавши омріяний кубок французькому гранду.

Для Іллі Забарного цей титул переможця Ліги чемпіонів став першим у кар'єрі. У поточному розіграші турніру захисник провів 7 матчів у футболці парижан, зробивши свій внесок у загальний успіх команди. Тріумф на європейській арені став ідеальним завершенням феноменального сезону для українця, адже нещодавно він разом із ПСЖ також відсвяткував здобуття титулу чемпіона Франції.

Завдяки цій перемозі Ілля Забарний став лише четвертим українським футболістом в історії, якому вдалося виграти найпрестижніший клубний турнір Європи. До нього цей кубок підіймали:

Андрій Шевченко — здобув трофей у сезоні 2002/2003 у складі італійського Мілана (і саме він забив вирішальний пенальті у фіналі проти Ювентуса).

Анатолій Тимощук — став переможцем Ліги чемпіонів у сезоні 2012/2013 разом із мюнхенською Баварією.

Андрій Лунін — двічі вигравав турнір у складі мадридського «Реала» (у сезонах 2021/2022 та 2023/2024).