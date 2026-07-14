Англія

35-річний англійський воротар приєднався до манкуніанців на правах вільного агента та уклав довгострокову угоду.

Манчестер Юнайтед посилив воротарську лінію, підписавши контракт із Карлом Дарлоу.

35-річний англійський голкіпер приєднався до клубу у статусі вільного агента після завершення співпраці з Лідсом.

Сторони уклали контракт до літа 2028 року. Угода також передбачає можливість її продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Дарлоу провів 22 матчі у складі Лідса в англійській Прем'єр-лізі, у яких пропустив 27 м'ячів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед залишив у команді досвідченого голкіпера. Том Гітон продовжив контракт із клубом ще на один сезон.