Італія

Досвідчений гравець перебуває на піку форми.

Колумбійський центральний захисник Джон Лукумі виступає на європейських теренах уже понад вісім років, але за цей час у його активі були контракти лише з бельгійським Генком та італійською Болоньєю.

Тож у віці 28 років та з одним сезоном до завершення контракту з "россоблу" футболіст розраховує на наступний крок у професійній кар’єрі.

Можливо, у цьому питанні йому допоможе англійський Манчестер Юнайтед, оскільки ЗМІ повідомляють про зацікавленість цього клубу в гравці.

Основний гравець національної збірної Колумбії станом на 15 липня мав активну клаусулу в 28 млн євро в своєму контракті, проте вона добігла до завершення, тож "Червоні дияволи" можуть називати будь-яку пропозицію зі свого боку.

Контактів поміж клубами на офіційному рівні наразі не відбувалось.

У минулому сезоні Лукумі провів 43 матчі, забив один гол та віддав один гольовий пас.