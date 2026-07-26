Італія

Зразок блискавичних перемовин від римлян.

Напередодні стало відомо про першу пропозицію італійської Роми до Болоньї з приводу аргентинського нападника Сантьяго Кастро.

За 21-річного виконавця "вовки" запропонували 30 млн євро + 5 млн євро й, як виявилось, були близькі до вимог "россоблу", які хотіли б бачити за свого гравця 40 млн євро, але гарантованим платежем.

При цьому клуби вони просуваються в перемовинах, а вже за підсумками неділі в ЗМІ очікують на фінальний раунд у цьому трансфері.

Тим часом Кастро вже узгодив контракт до 2031 року із зарплатнею в 2,2 млн євро за сезон.

У минулій кампанії аргентинець забив 11 голів та віддав чотири асисти в 51 матчі.