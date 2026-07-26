Італія

Український форвард уже поспілкувався з головним тренером італійського клубу.

Болонья хоче орендувати Артема Довбика з Роми. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, 29-річний український нападник сьогодні провів розмову з головним тренером Болоньї Доменіко Тедеско, який зацікавлений у його підписанні. Повідомляється, що Рома готова відпустити форварда в оренду. До цього була інформація, що Довбик висловив готовність приєднатися до італійського Дженоа.

У минулому сезоні, через різноманітні травми Довбик зіграв 20 матчів за вовків у усіх турнірах, забив 6 мʼячів та віддав 2 результативні передачі. Трансфермаркт оцінює українського нападника в 15 млн євро.