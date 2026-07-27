Англія

Вінгер лондонського клубу прокоментував трансфер Моргана Роджерса та заявив про максимальні амбіції команди в новому сезоні.

Вінгер Челсі Джеймі Гіттенс висловився щодо переходу до команди півзахисника Моргана Роджерса, якого лондонський клуб придбав у Астон Вілли за 117 мільйонів фунтів.

Футболіст наголосив, що прихід такого виконавця має посилити команду в боротьбі за трофеї.

"Було багато розмов навколо підписання Моргана. Ми хочемо виграти всі турніри. Наша мета — перемогти в Прем'єр-лізі, Кубку Англії та в усіх змаганнях, у яких беремо участь", — сказав Гіттенс.

За словами вінгера, Роджерс здатен підвищити рівень команди та допомогти Челсі реалізувати свої амбіції.

"Сподіваємося, що підписання такого футболіста, як Морган, допоможе нам завоювати титули. У нас дуже конкурентоспроможний склад, тому ми повинні продовжувати наполегливо працювати й демонструвати свої найкращі якості", — додав гравець.

Загалом за Астон Віллу Роджерс провів 125 поєдинків, забив 31 гол та віддав 29 асистів. Разом із клубом він також став переможцем Ліги Європи минулого сезону.

На міжнародному рівні Роджерс дебютував за збірну Англії у листопаді 2024 року. Наразі на його рахунку 22 матчі у складі національної команди, зокрема виступ на чемпіонаті світу-2026.