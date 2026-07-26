Англія

Італійський нападник відзначився голом у передсезонному турне та заявив про готовність доводити свою цінність новому тренеру після непростого етапу в кар'єрі.

Форвард Ліверпуля Федеріко К'єза з оптимізмом дивиться у майбутнє на Енфілді. Після складного періоду гравець сподівається, що призначення нового головного тренера Андоні Іраоли стане для нього можливістю закріпитися в основному складі червоних.

З моменту свого переходу з Ювентуса за £12,5 млн ($16,6 млн) у серпні 2024 року, італієць здебільшого залишався на периферії складу.За два сезони під керівництвом попереднього наставника Арне Слота К'єза розпочав у стартовому складі лише два матчі Прем'єр-ліги.

У суботньому передсезонному матчі в Нешвіллі Ліверпуль впевнено переміг Сандерленд із рахунком 4:2, а сам К'єза відзначився забитим м'ячем. Ця гра стала першою демонстрацією того, який футбол прагне побудувати новий тренерський штаб.

"Ми вже два тижні тренуємося з новим тренером і побачили, чого він хоче. Він вимагає високої інтенсивності та гри один в один по всьому полю. Саме це ми намагалися показати сьогодні. Звісно, це важко, адже це лише передсезоння", — розповів К'єза після матчу.

Гравець також спростував будь-які чутки щодо свого можливого відходу, наголосивши на бажанні грати саме за мерсисайдців:

"На даний момент я щасливий тут, у Ліверпулі. Я люблю клуб, люблю вболівальників, люблю все. Я роблю все можливе, щоб отримати тут свій шанс. Єдине, про що я зараз думаю, — це Ліверпуль", — додав він.

Минулий сезон виявився турбулентним для Ліверпуля. Команда провалила захист чемпіонського титулу і змогла забезпечити собі 5-те місце (якого вистачило для Ліги чемпіонів) лише в останньому турі. Це змусило власників клубу звільнити Арне Слота. На його місце запросили Андоні Іраолу, завданням якого є повернення команді динамічного та атакувального стилю.

К'єза філософськи ставиться до своїх проблем із ігровим часом у минулому:

"Минулого року я відчував себе готовим до більшої ролі, але рішення приймав тренер. У нього були свої плани на гру. Це футбол. Цього року починається нова глава. Єдині розмови, які я поки мав з Іраолою, стосувалися тактики та пресингу. Я просто намагаюся зробити все можливе для нового менеджера", — підкреслив Федеріко.

К'єза переконаний, що поточний рівень результатів не відповідає статусу клубу.

"Ліверпуль заслуговує на більше. Два роки тому ми були чемпіонами Прем'єр-ліги, а минулого ледь не вилетіли з Ліги чемпіонів і боролися за п'яте місце. Нам пощастило, що цього вистачило для кваліфікації. У новому сезоні нам потрібно виступити значно краще як в АПЛ, так і на євроарені", — підсумував форвард.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що травма Гомеса затьмарила переможний старт Ліверпуля у США.