Англія

Англійці вже зробили пропозицію нідерландському клубу.

Англійський Ноттінгем Форест перед стартом нової кампанії Прем’єр-ліги шукає підсилення для своєї лінії оборони й звернув увагу на нідерландського флангового захисника Феєнорда Гівайро Ріда.

20-річний виконавець має контракт ще на три роки, але "Гордість Півдня" загалом не проти розглянути його перехід до іншого клубу за гарну пропозицію.

Чи виявиться такою перша ставка "лісників" у 21 млн євро — питання відкрите, але вони зробили свій перший крок у перемовинах із нідерландським клубом напередодні.

Тим часом потенційний контракт до 2031 року вже було узгоджено з представниками футболіста.

Рід у минулому сезоні через травму підколінного сухожилля провів усього 20 матчів, забив два голи та віддав три асисти.