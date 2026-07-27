Англійці вже зробили пропозицію нідерландському клубу.
Гівайро Рід, Getty Images
27 липня 2026, 08:00
Англійський Ноттінгем Форест перед стартом нової кампанії Прем’єр-ліги шукає підсилення для своєї лінії оборони й звернув увагу на нідерландського флангового захисника Феєнорда Гівайро Ріда.
20-річний виконавець має контракт ще на три роки, але "Гордість Півдня" загалом не проти розглянути його перехід до іншого клубу за гарну пропозицію.
Чи виявиться такою перша ставка "лісників" у 21 млн євро — питання відкрите, але вони зробили свій перший крок у перемовинах із нідерландським клубом напередодні.
Тим часом потенційний контракт до 2031 року вже було узгоджено з представниками футболіста.
Рід у минулому сезоні через травму підколінного сухожилля провів усього 20 матчів, забив два голи та віддав три асисти.