Англія

Команда Іраоли розпочала американське турне з яскравої перемоги над Сандерлендом, проте рання втрата капітана стала серйозним ударом та суттєво загострила кризу мерсисайдців в обороні.

Передсезонний тур Ліверпуля по Сполучених Штатах розпочався з результативного поєдинку проти Сандерленда. Голи Кірана Моррісона, Домініка Собослаї, Федеріко К'єзи та Льюїса Кумаса забезпечили червоним впевнену перемогу з рахунком 4:2. За чорних котів відзначилися Тімур Тутєров та Енцо Ле Фе.

Однак головною темою післяматчевих обговорень став зовсім не фінальний результат, а серйозна кадрова втрата. Джо Гомес, який вивів команду на поле з капітанською пов'язкою та розпочав гру на позиції центрального захисника, був змушений залишити поле вже на 8-й хвилині зустрічі. Ця травма стала справжнім шоком для тренерського штабу, враховуючи й без того критичну ситуацію в задній лінії.

Головний тренер Ліверпуля Андоні Іраола в інтерв'ю LFCTV не приховував свого розчарування:

"Мабуть, найгіршою новиною стала травма Джо. Ми були раді, бо тренувалися, не втрачаючи жодного гравця, і, на жаль для нас, ми одразу втратили його в грі", — заявив керманич.

За словами наставника, який ще на початку тижня в Чикаго визнавав, що захист команди наразі виглядає дуже слабким, ситуація ускладнюється низкою інших факторів:

Ібрагіма Конате цього літа залишив клуб і на правах вільного агента перейшов до мадридського Реала. 55-мільйонний Жеремі Жаке, придбаний у Ренна, пропускав гру. Тренерський штаб вирішив поберегти гравця, який пропустив другу половину минулого сезону через травму плеча.

Центральний захисник Джованні Леоні продовжує тривале відновлення після розриву передньої хрестоподібної зв'язки, отриманого ще у вересні. Вірджил ван Дейк розпочне тренування лише наступного тижня на базі в Кіркбі і взагалі не прилетить до США.

Попри кадрові проблеми, Іраола вважає гру проти Сандерленда хорошою відправною точкою для підготовки до наступних зустрічей турне — проти Рексема» в Нью-Йорку та Лідса в Чикаго. Наставник відзначив брак свіжості та важкість у ногах футболістів після серйозних тренувальних навантажень, проте переконаний, що команда буде лише додавати.

Хорошою новиною для вболівальників є те, що Александер Ісак, Флоріан Вірц та Раян Гравенберх вже перебувають у Чикаго після відпочинку по завершенню чемпіонату світу. Невдовзі вони приєднаються до загальної групи та підсилять склад команди.