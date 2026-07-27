Іспанія

Трансфер німецького голкіпера завис через суперечки навколо фінансових умов, хоча ще нещодавно сторони були близькі до домовленості.

Перехід воротаря Барселони Марка-Андре тер Штегена до Аякса може не відбутися.

За інформацією журналіста Маттео Моретто, переговори між клубами зайшли в глухий кут, а сама угода опинилася на межі зриву.

Як повідомляється, проблема полягає не лише в податкових питаннях. На завершальному етапі сторони не змогли дійти згоди щодо розподілу зарплати німецького голкіпера, через що переговорний процес суттєво ускладнився.

Попри невизначеність навколо свого майбутнього, тер Штеген продовжує працювати з Барселоною на передсезонних зборах. Водночас очікується, що цього літа воротар усе ж залишить каталонський клуб.

Тер Штеген виступає за Барселону з 2014 року. Другу половину сезону-2025/26 він провів в оренді в Жироні, однак через травму зміг зіграти лише два матчі.