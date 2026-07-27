Англія

Клуби спробують досягти домовленості вже на цьому тижні.

Англійський Ліверпуль продовжує шукати підсилення на фланги атаки й одним із гучних прізвищ серед переліку потенційних новачків "червоних" є нападник французького Парі Сен-Жермен Бредлі Баркола.

За 23-річного виконавця з двома роками контракту в запасі чинні володарі трофею Ліги чемпіонів УЄФА просять дуже великі кошти, але англійців це не відлякує.

Представники Ліверпуля зустрілись з агентами гравця задля обговорення контракту до 2032 року й досягли попередньої домовленості на перехід.

Тепер на черзі розмова поміж клубами й найближчим часом "червоні" мають зробити першу пропозицію.

У минулому сезоні Баркола забив 13 голів та віддав сім асистів у 49 матчах.