Англія

Лондонський клуб готовий платити зірковому бразильцю 470 тисяч євро на тиждень, намагаючись скористатися його невизначеним майбутнім у мадридському Реалі.

Лондонський Арсенал розпочав попередні переговори щодо можливого трансферу вінгера мадридського Реалата збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора.

За інформацією авторитетного британського видання The Telegraph, канонири зробили перший крок, запропонувавши футболісту вражаючі фінансові умови. Згідно з джерелом, поточна пропозиція Арсенала становить 470 000 євро на тиждень. Це на 100 тисяч євро більше за ту зарплату, яку 24-річний бразилець зараз отримує в Мадриді.

Проте навіть ця солідна сума не дотягує до заробітків зіркового нападника вершкових Кіліана Мбаппе, який отримує близько 600 000 євро.

Відомо, що однією з головних вимог Вінісіуса для підписання нової угоди з королівським клубом є саме підвищення зарплати до рівня французького нападника — гравець прагне абсолютного фінансового паритету. Бразилець вимагає близько 570 тисяч євро на тиждень.

У минулому сезоні Віні зіграв 53 поєдинки у всіх турнірах за Реал, забив 22 мʼячі та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Реал не продасть Вінісіуса дешевше ніж за €160 млн.