Англія

Щоб зупинити симуляції голкіперів заради тренерських настанов, командам доведеться на хвилину знімати з поля одного з польових гравців.

Англійський футбол цього сезону запроваджує експериментальне правило, покликане назавжди викорінити так звані тактичні тайм-аути воротарів. Ініціативу вже узгодили Футбольна асоціація, Прем'єр-ліга, Англійська футбольна ліга (EFL), Національна ліга та Жіноча Суперліга, отримавши відповідний дозвіл від Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB).

Суддівська організація, яку очолює Говард Вебб, розробила оригінальне та жорстке рішення. Відтепер, якщо арбітр дає сигнал медикам вийти на поле для надання допомоги воротарю, вступає в дію новий протокол:

Тренер команди матиме рівно 10 секунд, щоб обрати одного польового гравця. Цей гравець повинен буде залишити межі поля на одну хвилину після поновлення гри. Про свій вибір наставник має повідомити четвертого арбітра. Якщо протягом 10 секунд жодного гравця не буде обрано, поле автоматично залишає капітан команди.

Першим поєдинком, де офіційно протестують це нововведення, стане суботній матч попереднього раунду Кубка англійської ліги між Транмером та Рочдейлом. Цікаво, що австралійська А-Ліга також запускає подібний тест, але їхній варіант ще суворіший — там за замовчуванням поле завжди залишатиме капітан.

Тактика, коли голкіпер раптово сідає на газон і кличе фізіотерапевта, останніми роками стала надто поширеною. Поки медик нібито надає допомогу, решта гравців масово біжить до технічної зони для отримання інструкцій від тренера. Крім того, такі зупинки часто використовують, щоб банально збити атакувальний імпульс суперника наприкінці матчу.

Проблема набула такого масштабу, що викликала відкриті конфлікти. Наприклад, у листопаді головний тренер Лідс Юнайтед Даніель Фарке публічно звинуватив воротаря Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумму в симуляції травми саме з метою зриву гри.

На чемпіонаті світу 2026 року голова суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна намагався боротися з цим, заборонивши гравцям підходити до лав запасних під час зупинок. Проте англійські чиновники вирішили, що звичайна заборона не спрацює, і обрали покарання меншістю як більш проактивний засіб стримування.

"Якщо воротар отримує травму, замість того, щоб він мав піти з поля, один з польових гравців має піти з поля, тоді це справедливо для всіх. Це невелика зміна, яка має величезне значення", — коментував ситуацію ще минулого сезону експерт Денні Мерфі.

Аби уникнути ситуацій, коли гравці приховуватимуть справжні ушкодження, IFAB передбачила низку логічних винятків. Польовий гравець не повинен залишати поле, якщо:

Воротар сам сказав, що йому не потрібен лікар, і не зупиняв гру;

Відбулося ігрове зіткнення воротаря з польовим гравцем;

Проти голкіпера відверто сфолили, і йому потрібна негайна допомога;

У воротаря йде кров;

Травма є серйозною (потрібна заміна воротаря) або є підозра на струс мозку.

Паралельно з правилом про воротарів, IFAB опублікувала розʼяснення щодо використання VAR у випадках помилкової ідентифікації (коли картку показують не тому гравцеві). Це сталося після суперечливих епізодів на чемпіонаті світу, коли попередження отримали Мігель Альмірон (Парагвай) та Брель Емболо (Швейцарія).

Для Емболо та картка стала фатальною і призвела до вилучення у чвертьфіналі проти Аргентини. IFAB наголошує, що хоча це правило було загалом сприйняте позитивно і буде включене до детального огляду протоколу VAR, його не можна самовільно застосовувати до завершення офіційного аналізу.

Що ж стосується правила тактичних тайм-аутів, то результати англійських та австралійських тестів будуть ретельно вивчені. У разі успіху це може призвести до глобальної зміни футбольних правил у всьому світі вже з сезону 2027/2028 років.