Англія

Керівництво синіх прагне розбавити свій молодий склад досвідченим 35-річним нападником Брайтона, який проводить один із найкращих відрізків у своїй кар'єрі.

Лондонський Челсі веде активні переговори щодо підписання нападника Брайтона Денні Велбека. 35-річний футболіст виявляє велике бажання переїхати на Стемфорд Брідж, а керівництво лондонського клубу налаштоване оптимістично щодо успішного завершення цієї угоди.

Інтерес до вікового форварда не є випадковим. Керівництво синіх почало шукати досвідчених виконавців після того, як визнало необхідність змін у своїй поточній стратегії. Ще у квітні впливовий співвласник команди Бехдад Егбалі зазначив, що модель, орієнтована виключно на підписання молодих талантів, потребує коригування.

Ветеран англійського футболу Велбек вважається ідеальним кандидатом на роль лідера та наставника в роздягальні. Незважаючи на вік, Денні демонструє чудову форму. Минулого сезону він забив 13 голів у 37 матчах, що стало його особистим рекордом. Загалом він збільшив свій гольовий доробок до 51 м'яча у 201 матчі з моменту переходу з Вотфорда у 2020 році.

Форвард є ключовим гравцем команди і продовжує стабільно вражати ворота суперників. Наразі представники Брайтона відмовляються коментувати можливий трансфер свого нападника. Варто зазначити, що у березні Велбек підписав 12-місячне продовження контракту, згідно з яким його чинна угода з клубом діє до кінця сезону 2026/27. Трансфермаркт оцінює гравця в 3 млн євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Челсі відхилив нову пропозицію Комо щодо Чалоби.