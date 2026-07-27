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Олександр Антоненко підбив підсумки літніх навчально-тренувальних зборів.

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував підготовку своєї команди до старту нового сезону в УПЛ.

"Хлопцям хочеться подякувати. Вони молодці, повністю довірилися тому, що ми їм запропонували, і виконали всю заплановану роботу. Десь були моменти, які потрібно було допрацювати, але ми це зробили. Загалом усе пройшло добре.

У кожному матчі ми переслідували певну мету. Перед грою ставили конкретні завдання, і хлопці з ними справлялися. Для нас важливо було не стільки досягти результату, скільки побачити виконання того, над чим працювали на тренуваннях.

У нас дуже хороший колектив. Усі допомагають новим футболістам — і тренерський штаб, і керівництво клубу, і самі гравці. Найголовніше, щоб кожен розумів: він працює для команди, а не команда для нього. І всі це чудово розуміють.

Кожен рік додає молодим гравцям упевненості. Для них це дуже важливий досвід, адже робота на рівні юнацького футболу й у дорослій команді — це зовсім різні речі. Вони ростуть і рухаються вперед.

Я вдячний хлопцям за їхнє ставлення. Не буває так, щоб усе було ідеально. Завжди є моменти, які потрібно покращувати. Ми багато спілкуємося з футболістами, вони відкриті до діалогу, і це допомагає нам прогресувати.

Після завершення зборів є відчуття полегшення? Полегшення є лише тому, що ми виконали все, що запланували. Нічого не зірвалося, хлопці витримали великі навантаження, серйозних проблем вдалося уникнути. Загалом ми задоволені тим, як пройшла підготовка.

Зараз хлопці отримають два дні вихідних, після чого повернемося на базу і вже цілеспрямовано готуватимемося до першого матчу проти Епіцентра. Ми вже аналізували суперника, переглядали його контрольні матчі. Це хороша команда, але наше завдання — якісно підготуватися і реалізувати все, що ми напрацьовували під час зборів.

Старт сезону на виїзді? Не думаю, що це матиме вирішальне значення. Так, переїздів буде більше, а часу на відновлення — трохи менше. Але футбольне поле всюди однакове. Звісно, вдома суперникам допомагатимуть уболівальники, проте все вирішується саме на полі. Для нас головне — добре підготуватися. Також чекаємо на нове газонне покриття на Оболонь Арені, і хочеться подякувати нашому президенту клубу за це рішення.

Я не грав у Кам’янці-Подільському і навіть жодного разу не був у цьому місті. Для мене це буде перший візит. Сподіваюся, він буде вдалим!", — наводить слова Антоненка прес-служба клубу.

Новий сезон для Оболоні стартує у неділю, 2 серпня, коли "пивовари" у гостях зіграють проти Епіцентру у першому турі УПЛ.