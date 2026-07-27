Англія

Після двох провальних сезонів лондонський клуб витратив безпрецедентні £237 мільйонів, щоб розпочати нову еру під керівництвом італійського фахівця.

Захисник Тоттенгема Міккі ван де Вен впевнений, що рекордні літні витрати клубу є яскравим свідченням нових амбіцій керівництва після відверто неприйнятного минулого сезону. Лондонці два роки поспіль фінішували на 17-му місці в Прем'єр-лізі, ледь уникнувши вильоту в останній ігровий день. Тепер команда готується грати в значно привабливіший та атакувальний футбол під керівництвом Роберто де Дзербі.

Минулий сезон став для шпор випробуванням на міцність. Командою керували аж три наставники: Томас Франк — провів на посаді менше восьми місяців. Був звільнений через невдалі результати та конфлікти з уболівальниками, які критикували його за надто обережний стиль безпека понад усе.

Ігор Тудор — тимчасовий менеджер, який залишив клуб усього через 44 дні. Роберто де Зербі — очолив команду за сім турів до кінця чемпіонату та зумів втримати її в еліті.

"Минулий сезон був стресовим, неприйнятним з нашого боку, тому залишити все це позаду та вийти в новий сезон свіжим означає дуже багато", — поділився 25-річний ван де Вен під час передсезонного туру в Сіднеї.

Під бачення Де Зербі керівництво виділило небачені раніше кошти — £237 мільйонів. У липні клуб двічі бив власний трансферний рекорд: спочатку придбавши Матеуша Фернандеша з Вест Гема за £85 млн, а згодом — Сандро Тоналі з Ньюкасла за космічні £100 млн.

Крім того, до команди приєдналися:

Ян Пауль ван Хекке (Брайтон, £52 млн);

Маркос Сенезі (вільний агент);

Ендрю Робертсон (вільний агент);

Мартін Дубравка (вільний агент).

Сам Міккі ван де Вен, який приєднався до команди у 2023 році, наразі веде успішні переговори щодо нового контракту з клубом. Нідерландський захисник з оптимізмом дивиться у майбутнє, відзначаючи кардинальні зміни у тренувальному процесі та атмосфері в роздягальні.

"Ми будемо грати в інший футбол, ніж з менеджером, який у нас був минулого сезону. Я думаю, що це буде більше з м'ячем, більше про гру у футбол. Людям буде приємніше дивитися, тому що ми гратимемо в атакувальний футбол", — підкреслив гравець.

Ван де Вен відзначив, що Де Дзербі привніс у колектив багато гарної енергії та правильного менталітету, яких так не вистачало пригніченій команді. Повноцінна передсезонна підготовка дозволила новачкам ідеально вписатися в групу, і тепер Тоттенгем повністю готовий до нових викликів.