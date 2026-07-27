Англія

Колишній капітан Ліверпуля може покинути Брентфорд у статусі вільного агента та вже веде переговори щодо переїзду на Стемфорд Брідж.

Лондонський Челсі готує справжню трансферну бомбу. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, сині є головними фаворитами на підписання досвідченого англійського півзахисника Джордана Гендерсона. Очікується, що гравець національної збірної Англії зможе покинути свій нинішній клуб Брентфорд абсолютно безкоштовно на правах вільного агента.

Наразі активні переговори між усіма зацікавленими сторонами вже тривають. Незважаючи на те, що у боротьбі за 36-річного футболіста беруть участь ще два неназвані клуби, саме лондонський колектив вирвався вперед і має найбільші шанси на успіх.

Сам Джордан Гендерсон, який здобув світову славу та виграв безліч трофеїв під час своїх виступів за Ліверпуль, позитивно дивиться на такий розвиток подій. Зірковий ветеран повністю відкритий до переходу в Челсі та готовий розпочати новий етап своєї кар'єри у складі лондонського гранда. Цей досвідчений гравець може стати саме тим лідером у центрі поля, якого зараз потребує команда.

Нагадаємо, Джордан приєднався до бджіл торік вільним агентом з амстердамського Аякса. У сезоні 2025/26 півзахисник зіграв 32 матчі в АПЛ, забив один мʼяч та віддав 3 результативні передачі. Контракт з Брентфордом розрахований до літа 2027 року. Трансфермаркт оцінює Гендерсона в 1 млн євро.

Також футболіст має в активі 6 хвилин проти Панами у складі збірної Англії на цьогорічному мундіалі. Варто відзначити, що у плейоф Джордан зазнав прикрої травми.

Раніще була інформація, що Челсі веде переговори щодо трансферу Велбека.