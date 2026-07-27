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Нідерландець продовжить свої виступи в чемпіонаті Бразилії.

Вінгер Корінтіанса Мемфіс Депай продовжить свої виступи у складі бразильського клубу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони домовилися про новий контракт для 32-річного нідерландця, який буде розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо, Депай виступає за Корінтіанс із 2024 року. На його рахунку 78 матчів, 20 забитих м'ячів та 15 гольових передач.

Після 20 турів Коріантіанс набрав 28 очок і посідає дев'яте місце у чемпіонаті Бразилії.